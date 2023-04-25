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Греция
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периферия Крит
Ханья
Жильё в Ханья, Греция
Агиа Марина
19
Суда
4
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129 объектов найдено
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Квартира 4 комнаты
Agia, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 375,000
Продаются 2 квартиры и 1 студия. На первом этаже находится квартира площадью 65 кв.м. которы…
Вилла 6 комнат
Ханья, Греция
6 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 705,000
Продается вилла площадью 231 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Вилла 8 комнат
Периволия, Греция
8 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,920,000
Продается вилла площадью 500 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Квартира 2 спальни
Ханья, Греция
3 Количество комнат
3 ванных комнат
106 м²
4/5 Этаж
€ 380,000
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
Квартира 2 спальни
Ханья, Греция
3 Количество комнат
3 ванных комнат
106 м²
4/5 Этаж
€ 390,000
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
Квартира 2 спальни
Ханья, Греция
3 Количество комнат
3 ванных комнат
106 м²
3/5 Этаж
€ 370,000
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
Дом 2 спальни
Chorafakia, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
134 м²
Количество этажей 2
€ 250,000
Три дома, построенные из цельного камня (отличается особой прочностью и красивым оттенком), …
Вилла 2 спальни
Chorafakia, Греция
3 Количество комнат
3 ванных комнат
138 м²
Количество этажей 2
€ 550,000
Проект жилого комплекса Altera Pars расположен на территории туристической области поселка Т…
Вилла 2 спальни
Ханья, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
122 м²
Количество этажей 2
€ 330,000
В этом живописном месте расположен наш комплекс, состоящий из 3 каменных вилл, которые прекр…
Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
171 м²
Количество этажей 2
€ 530,000
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
171 м²
Количество этажей 2
€ 520,000
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
171 м²
Количество этажей 2
€ 530,000
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
171 м²
Количество этажей 2
€ 540,000
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
171 м²
Количество этажей 2
€ 550,000
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
171 м²
Количество этажей 2
€ 560,000
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
171 м²
Количество этажей 2
€ 570,000
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
171 м²
Количество этажей 2
€ 580,000
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 590,000
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
Квартира 2 спальни
Ханья, Греция
3 Количество комнат
3 ванных комнат
106 м²
3/5 Этаж
€ 380,000
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
Квартира 2 спальни
Ханья, Греция
3 Количество комнат
3 ванных комнат
106 м²
2/5 Этаж
€ 360,000
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
Вилла 3 спальни
Gerani, Греция
4 Количество комнат
4 ванных комнат
184 м²
Количество этажей 2
€ 810,000
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
Вилла 3 спальни
Gerani, Греция
4 Количество комнат
4 ванных комнат
185 м²
Количество этажей 2
€ 810,000
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
Квартира 2 спальни
Ханья, Греция
3 Количество комнат
3 ванных комнат
106 м²
2/4 Этаж
€ 370,000
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
Вилла 3 спальни
Gerani, Греция
4 Количество комнат
4 ванных комнат
262 м²
Количество этажей 2
€ 850,000
На большом участке площадью 4.351, 80 кв.м. были возведены 2 идентичные каменные виллы,…
Коттедж 6 комнат
Chordaki, Греция
6 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 75,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на го…
Квартира 4 комнаты
Ханья, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 420,000
Продается дуплекс площадью 290 кв.м на острове Крит. Дуплекс расположен на 0 уровнях. Недвиж…
Коттедж 2 комнаты
Ханья, Греция
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 160,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м на острове Крит. Из окон открыва…
Квартира 1 комната
Daratsos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 65,000
Продается квартира площадью 40 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состоит…
Квартира 1 комната
Ханья, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 110,000
Продается квартира площадью 50 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состоит…
Квартира 1 спальня
Ханья, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 110,000
Продается квартира площадью 50 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
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