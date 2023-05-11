Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
  4. периферия Пелопоннес
  5. Квартиры

Квартиры в периферийная единица Арголида, Греция

Municipality of Nafplio
4
Municipality of Ermionida
3
Municipal Unit of Kranidi
3
Municipal Unit of Nafplio
3
Квартира В архив
Очистить
8 объектов найдено
Студия 1 комната в Municipality of Nafplio, Греция
Студия 1 комната
Municipality of Nafplio, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальня в Astros Beach, Греция
Квартира 1 спальня
Astros Beach, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 120,000
Квартира 2 спальни в Aria, Греция
Квартира 2 спальни
Aria, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
€ 170,000
Квартира 2 спальни в Нафплион, Греция
Квартира 2 спальни
Нафплион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/2
€ 280,000
Квартира 3 спальни в Нафплион, Греция
Квартира 3 спальни
Нафплион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
€ 330,000
Квартира 1 спальня в agios aimilianos, Греция
Квартира 1 спальня
agios aimilianos, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 140,000
Квартира 2 спальни в agios aimilianos, Греция
Квартира 2 спальни
agios aimilianos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 75,000
Квартира 1 спальня в agios aimilianos, Греция
Квартира 1 спальня
agios aimilianos, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 95,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Арголида, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти