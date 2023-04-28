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Realting.com
Гана
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382 объекта найдено
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Дом 4 ванных
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 235,688
Дом 8 спален
Аккра, Гана
6 ванных комнат
€ 679,868
Квартира 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 634,544
Дом 5 спален
Аккра, Гана
€ 453,246
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
€ 344,467
Дом 5 спален
Аккра, Гана
€ 290,077
Квартира 1 спальня
Аккра, Гана
1 ванных комнат
€ 124,643
Квартира 1 спальня
Аккра, Гана
1 ванных комнат
€ 68,213
Квартира 1 спальня
Аккра, Гана
1 ванных комнат
€ 72,338
Квартира 3 спальни
Аккра, Гана
3 ванных комнат
€ 253,817
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 244,753
Дом 3 спальни
Аккра, Гана
€ 131,441
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 543,895
Дом 5 спален
Аккра, Гана
5 ванных комнат
€ 1,359,737
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
€ 290,077
Дом 3 ванных
Аккра, Гана
3 ванных комнат
€ 589,219
Квартира 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 498,570
Дом 6 спален
Аккра, Гана
6 ванных комнат
€ 679,868
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 267,415
Квартира 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 498,570
Квартира
Аккра, Гана
€ 1,541,035
Квартира 3 спальни
Аккра, Гана
3 ванных комнат
€ 542,988
Дом 3 спальни
Аккра, Гана
3 ванных комнат
€ 203,960
Квартира 1 спальня
Аккра, Гана
1 ванных комнат
€ 61,641
Квартира 3 спальни
Аккра, Гана
3 ванных комнат
€ 267,415
Дом 5 спален
Аккра, Гана
5 ванных комнат
€ 498,570
Дом 3 спальни
Аккра, Гана
3 ванных комнат
€ 199,428
Квартира 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
Цена по запросу
Квартира 2 спальни
Аккра, Гана
2 ванных комнат
€ 135,974
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL575 Таунхаус с двумя спальнями, расположенный в Ист-Легон-Хиллз. Немногие…
Дом 7 спален
East Legon, Гана
10 Количество комнат
3 ванных комнат
400 м²
2/2 Этаж
€ 453,246
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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Параметры недвижимости в Аккра, Гана
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