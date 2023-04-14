Купить дом в Агентство регионального управления Южной Финляндии, Финляндия

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119 объектов найдено
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Коттедж
Mervi, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Дом 3 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
1/2 Этаж
€ 185,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
1/2 Этаж
€ 548,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Viirilae, Финляндия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
109 м²
1/1 Этаж
€ 279,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом
Siuntion kirkonkylae, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Дом 3 спальни
Pihkoo, Финляндия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
1/1 Этаж
€ 129,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом
Мюллюкоски, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Коттедж 2 спальни
Сипоо, Финляндия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
32 м²
2/2 Этаж
€ 118,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Klamila, Финляндия
4 Количество комнат
4 ванных комнат
182 м²
1/1 Этаж
€ 425,000
Дом для постоянного проживания в Кламила. Год постройки 2014. Каменный дом в непосредственно…
Вилла 4 спальни
Сюсмя, Финляндия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
107 м²
1/2 Этаж
€ 220,000
Продается вилла из бруса в Пяйятсало в Сюсме, в тихом районе. В доме четыре (4) просторные с…
Дом 3 спальни
Туусула, Финляндия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
115 м²
1/1 Этаж
€ 298,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Таунхаус
Siikava, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Дом
Ummeljoki, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Ряд…
Таунхаус
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно оформление на нескольких собственников!!! Возможно проведение сделки и оплата в Р…
Дом 2 спальни
Холлола, Финляндия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
129 м²
1/1 Этаж
€ 169,900
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
92 м²
1/1 Этаж
€ 285,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 5 спален
Suurikylae, Финляндия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
154 м²
2/2 Этаж
€ 148,000
Дом в Артярви для постоянного проживания. Просторная гостиная и 5 спален. Собственная сауна …
Дом 3 спальни
Spjutsund, Финляндия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
2/2 Этаж
€ 235,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Haemeenlinnan seutukunta, Финляндия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
116 м²
1/2 Этаж
€ 264,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
82 м²
2/2 Этаж
€ 288,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
82 м²
1/1 Этаж
€ 318,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальни
Kallbaeck, Финляндия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
83 м²
1/1 Этаж
€ 229,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 1 спальня
Hyoekaennummi, Финляндия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
1/1 Этаж
€ 229,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Metsaekulma, Финляндия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
126 м²
1/2 Этаж
€ 59,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом
Kaerenkulma, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Таунхаус
Kaerkoelaen kirkonkylae, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Дом
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Нед…
Дом
Rautjaervi, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Коттедж 1 спальня
Порвоо, Финляндия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
1/1 Этаж
€ 175,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальни
Siikava, Финляндия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
166 м²
2/2 Этаж
€ 395,000
Дом на берегу озера Pyhäjärvi в Яала г. Коувола. Участок - 2850м2. Живописный вид из окон на…
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Параметры недвижимости в Агентство регионального управления Южной Финляндии, Финляндия
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