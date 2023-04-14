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Купить дом в Агентство регионального управления Южной Финляндии, Финляндия

Porvoon seutukunta
19
Lahden seutukunta
15
Порвоо
14
Район Иматра
13
Район Котка-Хамина
12
Иматра
11
Район Коувола
10
Вантаа
7
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119 объектов найдено
Коттеджв Mervi, Финляндия
Коттедж
Mervi, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Дом 3 спальнив Helsinki sub-region, Финляндия
Дом 3 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 1/2 Этаж
€ 185,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальнив Helsinki sub-region, Финляндия
Дом 4 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м² 1/2 Этаж
€ 548,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Viirilae, Финляндия
Дом 3 спальни
Viirilae, Финляндия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 109 м² 1/1 Этаж
€ 279,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Домв Siuntion kirkonkylae, Финляндия
Дом
Siuntion kirkonkylae, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Дом 3 спальнив Pihkoo, Финляндия
Дом 3 спальни
Pihkoo, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² 1/1 Этаж
€ 129,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Домв Мюллюкоски, Финляндия
Дом
Мюллюкоски, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Коттедж 2 спальнив Сипоо, Финляндия
Коттедж 2 спальни
Сипоо, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м² 2/2 Этаж
€ 118,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Klamila, Финляндия
Дом 3 спальни
Klamila, Финляндия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 182 м² 1/1 Этаж
€ 425,000
Дом для постоянного проживания в Кламила. Год постройки 2014. Каменный дом в непосредственно…
Вилла 4 спальнив Сюсмя, Финляндия
Вилла 4 спальни
Сюсмя, Финляндия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 107 м² 1/2 Этаж
€ 220,000
Продается вилла из бруса в Пяйятсало в Сюсме, в тихом районе. В доме четыре (4) просторные с…
Дом 3 спальнив Туусула, Финляндия
Дом 3 спальни
Туусула, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 115 м² 1/1 Этаж
€ 298,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Таунхаусв Siikava, Финляндия
Таунхаус
Siikava, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Домв Ummeljoki, Финляндия
Дом
Ummeljoki, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Ряд…
Таунхаусв Иматра, Финляндия
Таунхаус
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно оформление на нескольких собственников!!! Возможно проведение сделки и оплата в Р…
Дом 2 спальнив Холлола, Финляндия
Дом 2 спальни
Холлола, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 129 м² 1/1 Этаж
€ 169,900
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Helsinki sub-region, Финляндия
Дом 3 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 92 м² 1/1 Этаж
€ 285,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 5 спаленв Suurikylae, Финляндия
Дом 5 спален
Suurikylae, Финляндия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 154 м² 2/2 Этаж
€ 148,000
Дом в Артярви для постоянного проживания. Просторная гостиная и 5 спален. Собственная сауна …
Дом 3 спальнив Spjutsund, Финляндия
Дом 3 спальни
Spjutsund, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м² 2/2 Этаж
€ 235,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Haemeenlinnan seutukunta, Финляндия
Дом 3 спальни
Haemeenlinnan seutukunta, Финляндия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 116 м² 1/2 Этаж
€ 264,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Helsinki sub-region, Финляндия
Дом 3 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 82 м² 2/2 Этаж
€ 288,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальнив Helsinki sub-region, Финляндия
Дом 2 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м² 1/1 Этаж
€ 318,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальнив Kallbaeck, Финляндия
Дом 2 спальни
Kallbaeck, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 83 м² 1/1 Этаж
€ 229,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 1 спальняв Hyoekaennummi, Финляндия
Дом 1 спальня
Hyoekaennummi, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 1/1 Этаж
€ 229,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Metsaekulma, Финляндия
Дом 3 спальни
Metsaekulma, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 126 м² 1/2 Этаж
€ 59,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Домв Kaerenkulma, Финляндия
Дом
Kaerenkulma, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Таунхаусв Kaerkoelaen kirkonkylae, Финляндия
Таунхаус
Kaerkoelaen kirkonkylae, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Домв Иматра, Финляндия
Дом
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Нед…
Домв Rautjaervi, Финляндия
Дом
Rautjaervi, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Коттедж 1 спальняв Порвоо, Финляндия
Коттедж 1 спальня
Порвоо, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м² 1/1 Этаж
€ 175,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальнив Siikava, Финляндия
Дом 4 спальни
Siikava, Финляндия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 166 м² 2/2 Этаж
€ 395,000
Дом на берегу озера Pyhäjärvi в Яала г. Коувола. Участок - 2850м2. Живописный вид из окон на…

Параметры недвижимости в Агентство регионального управления Южной Финляндии, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
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