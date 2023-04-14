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Купить коттедж в Агентство регионального управления Южной Финляндии, Финляндия

Lahden seutukunta
3
Haemeenlinnan seutukunta
2
Helsinki sub-region
2
Иматра
2
Район Иматра
2
Porvoon seutukunta
1
Порвоо
1
Сипоо
1
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10 объектов найдено
Коттеджв Mervi, Финляндия
Коттедж
Mervi, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Коттедж 2 спальнив Сипоо, Финляндия
Коттедж 2 спальни
Сипоо, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м² 2/2 Этаж
€ 118,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коттедж 1 спальняв Порвоо, Финляндия
Коттедж 1 спальня
Порвоо, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м² 1/1 Этаж
€ 175,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коттедж 1 спальняв Kotkajaervi, Финляндия
Коттедж 1 спальня
Kotkajaervi, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 103 м² 1/1 Этаж
€ 325,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коттеджв Иматра, Финляндия
Коттедж
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Хор…
Коттеджв Иматра, Финляндия
Коттедж
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
В городе Иматра продаётся коттедж на берегу озера Сайма, площадью 77 m² и год постройки…
Коттедж 3 спальнив Hollolan kirkonkylae, Финляндия
Коттедж 3 спальни
Hollolan kirkonkylae, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м² 1/1 Этаж
€ 239,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коттедж 4 спальнив Hollolan kirkonkylae, Финляндия
Коттедж 4 спальни
Hollolan kirkonkylae, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 142 м² 2/2 Этаж
€ 499,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коттедж 2 спальнив Холлола, Финляндия
Коттедж 2 спальни
Холлола, Финляндия
2 Количество комнат 15 м² 1/1 Этаж
€ 38,700
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коттедж 1 спальняв Вихти, Финляндия
Коттедж 1 спальня
Вихти, Финляндия
1 Количество комнат 33 м² 1/1 Этаж
€ 86,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Агентство регионального управления Южной Финляндии, Финляндия

с видом на озеро
недорогая
элитное
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