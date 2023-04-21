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Дома в Пяйят-Хяме, Финляндия

Lahden seutukunta
16
Сюсмя
3
Лахти
2
Холлола
2
Артьярви
1
16 объектов найдено
Таунхаус в Nostava, Финляндия
Таунхаус
Nostava, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Дом 4 спальни в Pulkkila, Финляндия
Дом 4 спальни
Pulkkila, Финляндия
6 Количество комнат 1 ванных комнат 157 м² 2/2 Этаж
€ 40,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 4 спальни в Сюсмя, Финляндия
Вилла 4 спальни
Сюсмя, Финляндия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 107 м² 1/2 Этаж
€ 220,000
Продается вилла из бруса в Пяйятсало в Сюсме, в тихом районе. В доме четыре (4) просторные с…
Дом 2 спальни в Холлола, Финляндия
Дом 2 спальни
Холлола, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 129 м² 1/1 Этаж
€ 169,900
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 5 спален в Suurikylae, Финляндия
Дом 5 спален
Suurikylae, Финляндия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 154 м² 2/2 Этаж
€ 148,000
Дом в Артярви для постоянного проживания. Просторная гостиная и 5 спален. Собственная сауна …
Вилла 3 спальни в Сюсмя, Финляндия
Вилла 3 спальни
Сюсмя, Финляндия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м² 1/1 Этаж
€ 319,000
Дом из кленного бруса, построен в 2009 году в Паят-Сало в Сюсме. Подходит как для отдыха так…
Дом 2 спальни в Kalliola, Финляндия
Дом 2 спальни
Kalliola, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 134 м² 1/2 Этаж
€ 209,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни в Lahden seutukunta, Финляндия
Дом 3 спальни
Lahden seutukunta, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м² 1/1 Этаж
€ 110,000
Частный дом в Лахти! В доме гостиная, три спальни и сауна. Участок в собственности 900м2 с с…
Таунхаус в Сюсмя, Финляндия
Таунхаус
Сюсмя, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Дом в Uusikylae, Финляндия
Дом
Uusikylae, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Аукцион!…
Коттедж 3 спальни в Hollolan kirkonkylae, Финляндия
Коттедж 3 спальни
Hollolan kirkonkylae, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м² 1/1 Этаж
€ 239,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коттедж 4 спальни в Hollolan kirkonkylae, Финляндия
Коттедж 4 спальни
Hollolan kirkonkylae, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 142 м² 2/2 Этаж
€ 499,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни в Lahden seutukunta, Финляндия
Дом 3 спальни
Lahden seutukunta, Финляндия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 104 м² 2/2 Этаж
€ 118,500
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни в Kalliola, Финляндия
Дом 3 спальни
Kalliola, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 91 м² 1/1 Этаж
€ 189,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коттедж 2 спальни в Холлола, Финляндия
Коттедж 2 спальни
Холлола, Финляндия
2 Количество комнат 15 м² 1/1 Этаж
€ 38,700
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальни в Virenoja, Финляндия
Дом 4 спальни
Virenoja, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 179 м² 1/2 Этаж
€ 379,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Пяйят-Хяме, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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