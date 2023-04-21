Вилла 3 спальни Сюсмя, Финляндия 4 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м² 1/1 Этаж

€ 319,000

Дом из кленного бруса, построен в 2009 году в Паят-Сало в Сюсме. Подходит как для отдыха так…