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Дома в Район Котка-Хамина, Финляндия

Котка
7
Siltakylae
1
Виролахти
1
13 объектов найдено
Дом 3 спальни в Pihkoo, Финляндия
Дом 3 спальни
Pihkoo, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 118 м² 1/2 Этаж
€ 126,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни в Siltakylae, Финляндия
Дом 3 спальни
Siltakylae, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м² 1/2 Этаж
€ 159,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальни в Kyminkartano, Финляндия
Дом 2 спальни
Kyminkartano, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м² 1/1 Этаж
€ 135,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни в Pihkoo, Финляндия
Дом 3 спальни
Pihkoo, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² 1/1 Этаж
€ 129,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни в Klamila, Финляндия
Дом 3 спальни
Klamila, Финляндия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 182 м² 1/1 Этаж
€ 425,000
Дом для постоянного проживания в Кламила. Год постройки 2014. Каменный дом в непосредственно…
Дом 3 спальни в Metsaekulma, Финляндия
Дом 3 спальни
Metsaekulma, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 126 м² 1/2 Этаж
€ 54,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом в Kaerenkulma, Финляндия
Дом
Kaerenkulma, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Дом в Rautjaervi, Финляндия
Дом
Rautjaervi, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Дом 2 спальни в Karhula, Финляндия
Дом 2 спальни
Karhula, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 92 м² 2/2 Этаж
€ 94,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальни в Kaerenkulma, Финляндия
Дом 4 спальни
Kaerenkulma, Финляндия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м² 1/1 Этаж
€ 235,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни в Kaerenkulma, Финляндия
Дом 3 спальни
Kaerenkulma, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м² 1/1 Этаж
€ 129,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом в Kaarniemi, Финляндия
Дом
Kaarniemi, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! До…
Дом в Kaarniemi, Финляндия
Дом
Kaarniemi, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…

Параметры недвижимости в Район Котка-Хамина, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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