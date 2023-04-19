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Купить недвижимость в Холлола, Финляндия

6 объектов найдено
Квартирав Холлола, Финляндия
Квартира
Холлола, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Дом 2 спальнив Холлола, Финляндия
Дом 2 спальни
Холлола, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 129 м² 1/1 Этаж
€ 169,900
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартирав Холлола, Финляндия
Квартира
Холлола, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Таунхаусв Kaerkoelaen kirkonkylae, Финляндия
Таунхаус
Kaerkoelaen kirkonkylae, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира 1 спальняв Холлола, Финляндия
Квартира 1 спальня
Холлола, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 3/3 Этаж
€ 58,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коттедж 2 спальнив Холлола, Финляндия
Коттедж 2 спальни
Холлола, Финляндия
2 Количество комнат 15 м² 1/1 Этаж
€ 38,700
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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