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Жильё в okres Usti nad Orlici, Чехия

3 объекта найдено
Квартира в Lhotka, Чехия
Квартира
Lhotka, Чехия
150 м²
€ 143,598
Дом 150м2 4+1 (кирпичный) с участком 566м2 + гараж 19м2 +терраса 36м2 Отопление: газовый кот…
Квартира в Hrusova, Чехия
Квартира
Hrusova, Чехия
124 м²
€ 299,754
Мы продаем современный, недавно построенный семейный дом 5 + кк в тихой части деревни Грушов…
Квартира в Rybnik, Чехия
Квартира
Rybnik, Чехия
208 м²
€ 229,788
Продажа отдельного двухэтажного дома в Рыбнике возле Чески Тршебова 1 / В просторном саду пл…

Параметры недвижимости в okres Usti nad Orlici, Чехия

с бассейном
недорогая
элитная
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