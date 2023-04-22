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Жильё в okres Tabor, Чехия

Veseli nad Luznici
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4 объекта найдено
Дом в Veseli nad Luznici, Чехия
Дом
Veseli nad Luznici, Чехия
136 м²
€ 206,438
Дом в Haskovcova Lhota, Чехия
Дом
Haskovcova Lhota, Чехия
3 929 м²
€ 547,650
Дом в Haskovcova Lhota, Чехия
Дом
Haskovcova Lhota, Чехия
140 м²
Цена по запросу
Квартира 3 спальни в Табор, Чехия
Квартира 3 спальни
Табор, Чехия
4 Количество комнат 90 м²
€ 197,223
Предлагаем к покупке квартиру 3+kk, общей площадью 90 м², в городе Táboř. Просторная гостина…

Параметры недвижимости в okres Tabor, Чехия

с бассейном
недорогая
элитная
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