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Купить недвижимость в okres ceske Budejovice, Чехия

Hluboka nad Vltavou
2
Ческе-Будеевице
2
Lisov
1
Rudolfov
1
10 объектов найдено
Квартирав Sevetin, Чехия
Квартира
Sevetin, Чехия
39 м²
€ 98,250
Домв Olesnice, Чехия
Дом
Olesnice, Чехия
118 м²
€ 179,767
Квартирав okres ceske Budejovice, Чехия
Квартира
okres ceske Budejovice, Чехия
24 м²
€ 104,719
Домв Lisov, Чехия
Дом
Lisov, Чехия
80 м²
€ 132,615
Квартирав Hlinsko, Чехия
Квартира
Hlinsko, Чехия
50 м²
€ 128,323
Квартирав Hluboka nad Vltavou, Чехия
Квартира
Hluboka nad Vltavou, Чехия
77 м²
€ 214,519
Домв Srubec, Чехия
Дом
Srubec, Чехия
210 м²
€ 385,705
Домв Vcelna, Чехия
Дом
Vcelna, Чехия
240 м²
€ 583,062
Домв okres ceske Budejovice, Чехия
Дом
okres ceske Budejovice, Чехия
170 м²
€ 218,450
Квартирав Hluboka nad Vltavou, Чехия
Квартира
Hluboka nad Vltavou, Чехия
75 м²
€ 278,964

Параметры недвижимости в okres ceske Budejovice, Чехия

с бассейном
недорогая
элитное
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