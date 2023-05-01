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Realting.com
Чехия
Мораво-Силезия
Жильё в Мораво-Силезия, Чехия
okres Ostrava-mesto
7
Острава
6
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7 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
okres Ostrava-mesto, Чехия
2 Количество комнат
24 м²
€ 58,500
Продажа добротной отремонтированной квартиры в частной собственности с планировкой 1+кк и пл…
Квартира 1 спальня
okres Ostrava-mesto, Чехия
1 Количество комнат
39 м²
€ 60,840
Предлагаем на продажу квартиру 1+1 в личной собственности в Остраве — Забржех. Он расп…
Квартира 1 спальня
okres Ostrava-mesto, Чехия
1 Количество комнат
35 м²
€ 60,060
Предлагаем на продажу квартиру в личной собственности в районе города Слезска Острава. Кварт…
Квартира 2 спальни
okres Ostrava-mesto, Чехия
2 Количество комнат
46 м²
€ 56,355
Продажа квартиры 2+1, в частной собственности на 8 этаже из 8. Отличная новость для тех, кто…
Квартира 2 спальни
okres Ostrava-mesto, Чехия
2 Количество комнат
52 м²
€ 68,601
частную квартиру размером 2+1 площадью 52 м² с французским окном на улице Шпонарова в Острав…
Квартира 2 спальни
Belsky Les, Чехия
2 Количество комнат
43 м²
€ 66,690
2+1 в личной собственности, которая находится в популярном районе Остравы Дубина. Квартира н…
Квартира 2 спальни
okres Ostrava-mesto, Чехия
2 Количество комнат
49 м²
€ 70,551
2+1 рядом с Бельским лесом в Остраве — Забржех. Если вы ищете недвижимость, которая уж…
Параметры недвижимости в Мораво-Силезия, Чехия
с бассейном
недорогая
элитная
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