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Жильё в Либерецкий край, Чехия

okres Liberec
12
Либерец
12
okres Semily
2
Турнов
2
14 объектов найдено
Квартира 2 спальни в okres Liberec, Чехия
Квартира 2 спальни
okres Liberec, Чехия
3 Количество комнат 36 м²
€ 126,750
Предлагаем на продажу квартиру 2 + кк площадью 36 м2, которая только что прошла дорогостоящу…
Квартира 1 спальня в okres Liberec, Чехия
Квартира 1 спальня
okres Liberec, Чехия
2 Количество комнат 28 м²
€ 131,079
Продажа полностью оборудованной квартиры 1 + кк 28 м2 после реконструкции на 3 этаже панельн…
Квартира 3 спальни в okres Liberec, Чехия
Квартира 3 спальни
okres Liberec, Чехия
3 Количество комнат 74 м²
€ 167,115
Предлагаем на продажу солнечную квартиру 3+1 74м2 с прекрасным видом на окрестности. Квартир…
Квартира 3 спальни в okres Liberec, Чехия
Квартира 3 спальни
okres Liberec, Чехия
3 Количество комнат 76 м²
€ 197,925
квартира 3 + 1 и площадью 81,1 м2 на 2 этаже панельного дома, с собственным гаражом. Дом пос…
Квартира 3 спальни в okres Liberec, Чехия
Квартира 3 спальни
okres Liberec, Чехия
3 Количество комнат 72 м²
€ 172,341
квартира 3+1 72м2 на 5 этаже с лоджией и видом на зелень Дом был недавно отремонтирован Собс…
Квартира 2 спальни в okres Liberec, Чехия
Квартира 2 спальни
okres Liberec, Чехия
3 Количество комнат 60 м²
€ 151,125
Предлагаем полностью отремонтированную квартиру 2 + кк 60м2 на 3 этаже, в центре города Либе…
Квартира 2 спальни в okres Liberec, Чехия
Квартира 2 спальни
okres Liberec, Чехия
2 Количество комнат 46 м²
€ 135,876
квартира 2 + 1 46м2 с лоджией площадью на улице Войтешска.Квартира свеже отремонтирована в п…
Квартира 2 спальни в okres Liberec, Чехия
Квартира 2 спальни
okres Liberec, Чехия
3 Количество комнат 38 м²
€ 112,281
квартира 2+кк 38м2 в панельном доме на 3 этаже. с балконом, Либерец — Броумовска. Квар…
Квартира 2 спальни в okres Liberec, Чехия
Квартира 2 спальни
okres Liberec, Чехия
3 Количество комнат 54 м²
€ 117,507
квартира 2+кк 54м2 на 2 этаже панельного дома Дом и квартира после полной реконструкции окол…
Квартира 2 спальни в okres Liberec, Чехия
Квартира 2 спальни
okres Liberec, Чехия
3 Количество комнат 64 м²
€ 202,605
предлагаем на продажу очень хорошую квартиру 2 + кк (первоначально 3 + кк) с балконом в само…
Квартира 2 спальни в okres Liberec, Чехия
Квартира 2 спальни
okres Liberec, Чехия
3 Количество комнат 64 м²
€ 161,850
Мы предлагаем квартиру 2 + кк с гардеробной, расположенную на третьем этаже кирпичного истор…
Квартира 2 спальни в okres Liberec, Чехия
Квартира 2 спальни
okres Liberec, Чехия
2 Количество комнат 67 м²
€ 194,298
Для любителей жить в историческом месте с комфортом, предлагаем к приобретению оригинальную …
Квартира 2 спальни в Турнов, Чехия
Квартира 2 спальни
Турнов, Чехия
3 Количество комнат 42 м²
€ 105,456
Продается квартира в центре города Турнов. 2+kk 42 m². Кирпичный дом, квартира после ремонта
Квартира 3 спальни в Турнов, Чехия
Квартира 3 спальни
Турнов, Чехия
3 Количество комнат 62 м²
€ 122,460
Предлагаем на продажу недвижимость в центре города Турнов. Квартира 3+1 62 m², 7ой этаж пане…

Параметры недвижимости в Либерецкий край, Чехия

с бассейном
недорогая
элитная
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