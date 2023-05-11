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Продажа недвижимости в Либерце, Чехия

12 объектов найдено
Квартира 2 спальни в okres Liberec, Чехия
Квартира 2 спальни
okres Liberec, Чехия
Комнаты 3
Площадь 36 м²
€ 126,750
Квартира 1 спальня в okres Liberec, Чехия
Квартира 1 спальня
okres Liberec, Чехия
Комнаты 2
Площадь 28 м²
€ 131,079
Квартира 3 спальни в okres Liberec, Чехия
Квартира 3 спальни
okres Liberec, Чехия
Комнаты 3
Площадь 74 м²
€ 167,115
Квартира 3 спальни в okres Liberec, Чехия
Квартира 3 спальни
okres Liberec, Чехия
Комнаты 3
Площадь 76 м²
€ 197,925
Квартира 3 спальни в okres Liberec, Чехия
Квартира 3 спальни
okres Liberec, Чехия
Комнаты 3
Площадь 72 м²
€ 172,341
Квартира 2 спальни в okres Liberec, Чехия
Квартира 2 спальни
okres Liberec, Чехия
Комнаты 3
Площадь 60 м²
€ 151,125
Квартира 2 спальни в okres Liberec, Чехия
Квартира 2 спальни
okres Liberec, Чехия
Комнаты 2
Площадь 46 м²
€ 135,876
Квартира 2 спальни в okres Liberec, Чехия
Квартира 2 спальни
okres Liberec, Чехия
Комнаты 3
Площадь 38 м²
€ 112,281
Квартира 2 спальни в okres Liberec, Чехия
Квартира 2 спальни
okres Liberec, Чехия
Комнаты 3
Площадь 54 м²
€ 117,507
Квартира 2 спальни в okres Liberec, Чехия
Квартира 2 спальни
okres Liberec, Чехия
Комнаты 3
Площадь 64 м²
€ 202,605
Квартира 2 спальни в okres Liberec, Чехия
Квартира 2 спальни
okres Liberec, Чехия
Комнаты 3
Площадь 64 м²
€ 161,850
Квартира 2 спальни в okres Liberec, Чехия
Квартира 2 спальни
okres Liberec, Чехия
Комнаты 2
Площадь 67 м²
€ 194,298

Параметры недвижимости в Либерец, Чехия

с бассейном
недорогая
элитная
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