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Купить квартиру в Либерце, Чехия

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12 объектов найдено
Квартира 2 спальни в okres Liberec, Чехия
Квартира 2 спальни
okres Liberec, Чехия
Комнаты 3
Площадь 36 м²
€ 126,750
Квартира 1 спальня в okres Liberec, Чехия
Квартира 1 спальня
okres Liberec, Чехия
Комнаты 2
Площадь 28 м²
€ 131,079
Квартира 3 спальни в okres Liberec, Чехия
Квартира 3 спальни
okres Liberec, Чехия
Комнаты 3
Площадь 74 м²
€ 167,115
Квартира 3 спальни в okres Liberec, Чехия
Квартира 3 спальни
okres Liberec, Чехия
Комнаты 3
Площадь 76 м²
€ 197,925
Квартира 3 спальни в okres Liberec, Чехия
Квартира 3 спальни
okres Liberec, Чехия
Комнаты 3
Площадь 72 м²
€ 172,341
Квартира 2 спальни в okres Liberec, Чехия
Квартира 2 спальни
okres Liberec, Чехия
Комнаты 3
Площадь 60 м²
€ 151,125
Квартира 2 спальни в okres Liberec, Чехия
Квартира 2 спальни
okres Liberec, Чехия
Комнаты 2
Площадь 46 м²
€ 135,876
Квартира 2 спальни в okres Liberec, Чехия
Квартира 2 спальни
okres Liberec, Чехия
Комнаты 3
Площадь 38 м²
€ 112,281
Квартира 2 спальни в okres Liberec, Чехия
Квартира 2 спальни
okres Liberec, Чехия
Комнаты 3
Площадь 54 м²
€ 117,507
Квартира 2 спальни в okres Liberec, Чехия
Квартира 2 спальни
okres Liberec, Чехия
Комнаты 3
Площадь 64 м²
€ 202,605
Квартира 2 спальни в okres Liberec, Чехия
Квартира 2 спальни
okres Liberec, Чехия
Комнаты 3
Площадь 64 м²
€ 161,850
Квартира 2 спальни в okres Liberec, Чехия
Квартира 2 спальни
okres Liberec, Чехия
Комнаты 2
Площадь 67 м²
€ 194,298

Параметры недвижимости в Либерец, Чехия

с бассейном
недорогая
элитная

В каких районах Либерца лучше всего выбирать квартиру?

Среди иностранцев пользуются популярностью р-ны Старе Место (там сосредоточена большая часть достопримечательностей), Нове Место, Старый Харцов, Кристианов. Такие отдаленные от центра районы, как Бедржиховка, Карлов-под-Ештедем и Красна Студанка, компенсируют свое месторасположение более низкими ценами. По данным REALTING, выгодно купить квартиру в Либерце и в таких районах, как Новы Харцов, Долни Ганычёв, Рудольфов и Карлинки.

Сколько в среднем стоят квартиры в Либерце?

Учитывая, сколько стоят квартиры в Чехии, недвижимость в этом городе не покажется чрезмерно дорогой: 1 кв.м в среднем стоит 1800-2000 тыс. евро. Однокомнатную квартиру можно приобрести за 30 тыс. евро, 2-комнатную — за 55-60 тыс. С помощью REALTING найдется и 3-комнатная квартира за 86-90 тыс. евро. В новых домах покупка 2-комнатной квартиры требует не менее 100-120 тыс. евро, 3-комнатной — 140 тыс.

Можно ли получить ВНЖ в Чехии при покупке недвижимости? Есть ли особенности покупки квартир для иностранцев?

Ни покупка, ни продажа недвижимости не дают оснований надеяться на получение ВНЖ: таковое Чехия предоставляет лишь тем, кто открывает бизнес в стране, учится или работает. При этом приобретение иностранцами дома в Чехии и любого другого жилья проходит без каких-либо ограничений. Вы не только сможете купить любое жилье на тех же основаниях, что и чешские граждане, но и взять на его покупку кредит в местном банке.

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