Купить квартиру в Либерце, Чехия

В каких районах Либерца лучше всего выбирать квартиру?

Среди иностранцев пользуются популярностью р-ны Старе Место (там сосредоточена большая часть достопримечательностей), Нове Место, Старый Харцов, Кристианов. Такие отдаленные от центра районы, как Бедржиховка, Карлов-под-Ештедем и Красна Студанка, компенсируют свое месторасположение более низкими ценами. По данным REALTING, выгодно купить квартиру в Либерце и в таких районах, как Новы Харцов, Долни Ганычёв, Рудольфов и Карлинки.

Сколько в среднем стоят квартиры в Либерце?

Учитывая, сколько стоят квартиры в Чехии, недвижимость в этом городе не покажется чрезмерно дорогой: 1 кв.м в среднем стоит 1800-2000 тыс. евро. Однокомнатную квартиру можно приобрести за 30 тыс. евро, 2-комнатную — за 55-60 тыс. С помощью REALTING найдется и 3-комнатная квартира за 86-90 тыс. евро. В новых домах покупка 2-комнатной квартиры требует не менее 100-120 тыс. евро, 3-комнатной — 140 тыс.

Можно ли получить ВНЖ в Чехии при покупке недвижимости? Есть ли особенности покупки квартир для иностранцев?

Ни покупка, ни продажа недвижимости не дают оснований надеяться на получение ВНЖ: таковое Чехия предоставляет лишь тем, кто открывает бизнес в стране, учится или работает. При этом приобретение иностранцами дома в Чехии и любого другого жилья проходит без каких-либо ограничений. Вы не только сможете купить любое жилье на тех же основаниях, что и чешские граждане, но и взять на его покупку кредит в местном банке.