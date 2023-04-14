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Купить вилла в Лимасол, Кипр
koinoteta agiou tychona
51
demos germasogeias
48
Лимасол
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demos mesa geitonias
16
koinoteta mouttagiakas
16
koinoteta parekklesias
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238 объектов найдено
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Вилла 4 комнаты
Akrotiri, Кипр
4 Количество комнат
3 ванных комнат
170 м²
1 Этаж
€ 432,540
Представляем вам новый проект комплекса вилл на Северном Кипре. Проект будет состоять из 11 …
Вилла 6 комнат
demos agiou athanasiou, Кипр
6 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 2,950,000
Продается 3-этажная вилла площадью 465 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Не…
Вилла 4 комнаты
Akrotiri, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
220 м²
1 Этаж
€ 848,200
Вашему вниманию представлена роскошная двухэтажная вилла планировки 3+1 строящаяся в районе …
Вилла 5 комнат
Гермасойя, Кипр
5 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 716,209
Продается 3-этажная вилла площадью 186 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на горы. Не…
Вилла 3 спальни
Monagrouli, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 458,000
Продается 1-этажная вилла площадью 166 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 3 спальных комнат.…
Вилла 3 спальни
Monagrouli, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 454,000
Продается 1-этажная вилла площадью 166 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 3 спальных комнат.…
Вилла 3 спальни
Monagrouli, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 465,000
Продается 1-этажная вилла площадью 166 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 3 спальных комнат.…
Вилла 3 спальни
Monagrouli, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 476,000
Продается 1-этажная вилла площадью 166 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 3 спальных комнат.…
Вилла 3 спальни
Monagrouli, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 465,000
Продается 1-этажная вилла площадью 142 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 3 спальных комнат.…
Вилла 3 спальни
Monagrouli, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 448,000
Продается 1-этажная вилла площадью 141 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 3 спальных комнат.…
Вилла 2 спальни
Monagrouli, Кипр
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 379,000
Продается 1-этажная вилла площадью 144 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 2 спальных комнат.…
Вилла 2 спальни
Monagrouli, Кипр
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 381,000
Продается 1-этажная вилла площадью 143 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 2 спальных комнат.…
Вилла 3 спальни
Monagrouli, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 462,000
Продается 1-этажная вилла площадью 157 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 3 спальных комнат.…
Вилла 4 комнаты
koinoteta agiou tychona, Кипр
4 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 570,000
Продается 3-этажная вилла площадью 239 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью. К…
Вилла 9 комнат
Лимасол, Кипр
9 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 1,300,000
Продается 2-этажная вилла площадью 410 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью. К…
Вилла 3 спальни
Monagrouli, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 454,000
Продается 1-этажная вилла площадью 140 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 3 спальных комнат.…
Вилла 7 комнат
demos germasogeias, Кипр
7 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Не…
Вилла 4 комнаты
Akrotiri, Кипр
4 Количество комнат
3 ванных комнат
150 м²
1 Этаж
€ 853,900
Еще один проект на Северном Кипре в районе Бахчели. Проект состоит из 14 вилл высокого качес…
Вилла 4 комнаты
Суни-Занакия, Кипр
4 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 395,000
Продается 2-этажная вилла площадью 216 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на горы, на…
Вилла 4 комнаты
Armenochori, Кипр
4 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 1,100,000
Продается 2-этажная вилла площадью 281 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на…
Вилла 6 комнат
Эрими, Кипр
6 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 1,850,000
Продается 2-этажная вилла площадью 787 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью. К…
Вилла 3 комнаты
koinoteta agiou tychona, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 660,000
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на…
Вилла 4 комнаты
Эпископи, Кипр
4 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 1,800,000
Продается 2-этажная вилла площадью 340 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Не…
Вилла 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
212 м²
Количество этажей 2
€ 462,000
Тип недаижимости - вилла Область - Лимассол, сельская местность Стадия строительства - на …
Вилла 4 комнаты
Ayios Tychonas, Кипр
4 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 365,000
Продается 2-этажная вилла площадью 151 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на горы. Не…
Вилла 5 спален
Лимасол, Кипр
6 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 4
€ 788,200
Продается 4-этажная вилла площадью 294 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
Вилла 7 комнат
Лимасол, Кипр
7 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 990,000
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на…
Вилла 4 комнаты
Moni, Кипр
4 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 214 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью. К…
Вилла 5 спален
demos germasogeias, Кипр
7 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 6,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 1004 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной сп…
Вилла 3 спальни
Vouni, Кипр
4 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 850,000
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
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