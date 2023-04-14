Купить коттедж в Лимасол, Кипр

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Коттедж 4 комнаты
Ypsonas, Кипр
4 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 492,200
Продается 0-этажный коттедж площадью 165 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. …
Коттедж 3 комнаты
Pissouri, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью.…
Коттедж 6 комнат
demos mesa geitonias, Кипр
6 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 450,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 310 кв.м В Лимассоле. У объекта есть камин. Недвижимост…
Коттедж 4 комнаты
Kolossi, Кипр
4 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 380,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 166 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью.…
Коттедж 3 спальни
demos mesa geitonias, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 480,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый эт…
Коттедж 3 спальни
Гермасойя, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 478,814
Продается 2-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый эт…
Коттедж 4 комнаты
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
178 м²
€ 565,000
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, …
Коттедж 4 комнаты
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
198 м²
€ 680,000
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, …
Коттедж 4 спальни
Ayios Konstantinos, Кипр
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с…
Коттедж 1 комната
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 490,000
Расположенный в великолепной долине Yermasoyias в десяти минутах езды от набережной Лимассол…
Коттедж 1 комната
koinoteta agiou tychona, Кипр
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 590,000
Уникальный проект, расположенный в удобном месте, всего в 200 м от пляжа.В окрестностях комп…
Коттедж 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
Коттедж 1 комната
Paramytha, Кипр
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 325,000
Продается коттедж на стадии строительства. Окончание строительства - ориентировочно 14-15 ме…
Коттедж 4 спальни
koinoteta agiou tychona, Кипр
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 950,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спал…
Коттедж 4 спальни
Moni, Кипр
5 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с…
Коттедж 3 спальни
Moni, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 385,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 190 кв.м В Лимассоле. Коттедж состоит из 3 спальных ком…
Коттедж 5 спален
Суни-Занакия, Кипр
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из 2 спаль…
Коттедж 1 комната
Лимасол, Кипр
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 650,000
Продается дом в спокойном районе Экали.Крытая площадь: 320 кв.мУчасток: 521кв.мЧетыре спальн…
Коттедж 4 спальни
Pyrgos, Кипр
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м В Лимассоле. Второй этаж состоит из 4 спальных…
Коттедж 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 685,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с…
Коттедж 5 спален
koinoteta armenochoriou, Кипр
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 340 кв.м В Лимассоле. Коттедж состоит из 5 спальных ком…
Коттедж 4 спальни
Лимасол, Кипр
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 850,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 300 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с…
Коттедж 5 спален
Суни-Занакия, Кипр
9 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,350,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 480 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спал…
Коттедж 3 спальни
Эрими, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 370,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 175 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с…
Коттедж 3 спальни
Ypsonas, Кипр
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 509,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 198 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый эт…
Коттедж 4 комнаты
Ypsonas, Кипр
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 443,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 198 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью
Коттедж 5 спален
Ypsonas, Кипр
6 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 761,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 286 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый эт…
Коттедж 3 спальни
Ypsonas, Кипр
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 320,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 230 кв.м В Лимассоле. Коттедж состоит из 3 спальных ком…
Коттедж 2 спальни
Akrounda, Кипр
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 125 кв.м В Лимассоле. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
Коттедж 3 спальни
Суни-Занакия, Кипр
4 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 680,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с…
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