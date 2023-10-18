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Квартиры в Риека, Хорватия

трехкомнатные
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11 объектов найдено
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением в Риека, Хорватия
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Риека, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Количество этажей 5
RIJEKA, CENTER - Master's apartment, 97 m2, near Korza! We are mediating the sale of a bea…
€320,000
Квартира 4 спальни в Риека, Хорватия
Квартира 4 спальни
Риека, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 217 м²
Этаж 2
Перед вами редкая возможность! Мы с гордостью представляем эту исключительную недвижимость -…
€490,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с гаражом в Риека, Хорватия
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с гаражом
Риека, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 234 м²
COSTABELLA, BIVIO, KANTRIDA - luxury penthouse with panoramic sea view We offer a penthous…
€934,000
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Риека, Хорватия
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Риека, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
RIJEKA, MARČELJEVA DRAGA - Newly adapted 2 bedroom + bathroom apartment for sale on the seco…
€320,000
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Риека, Хорватия
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Риека, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Количество этажей 24
RIJEKA, TURNIĆ - two residential units with a panoramic view of the sea For sale is an apa…
€264,000
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка в Риека, Хорватия
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка
Риека, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Количество этажей 3
KASTAV-REŠETARI We are selling an apartment in a new building that is currently under constr…
€173,500
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением в Риека, Хорватия
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Риека, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
RIJEKA, CENTER - 3BR+DB unique apartment in the city center, 90 m2 Uniquely adapted and deco…
€259,500
Квартира 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением в Риека, Хорватия
Квартира 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Риека, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 162 м²
RIJEKA, CENTER - A well-established apartment business with 5 separate units. This beautiful…
€927,000
Квартира 4 комнаты с террасой, с Ownership document в Риека, Хорватия
Квартира 4 комнаты с террасой, с Ownership document
Риека, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 131 м²
Этаж 1/1
Квартира с садом и террасой, 131,25 м2, Бандерево, Риека Просторная квартира площадью 131 м…
€253,000
Квартира 2 комнаты с балконом, с Ownership document, с bus в Риека, Хорватия
Квартира 2 комнаты с балконом, с Ownership document, с bus
Риека, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Количество этажей 5
Двухкомнатная квартира в Риеке, 65,60 м2 Меблированные апартаменты с двумя спальнями располо…
€186,750
Квартира 2 комнаты с Ownership document, с bus, с Train в Риека, Хорватия
Квартира 2 комнаты с Ownership document, с bus, с Train
Риека, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Количество этажей 4
Квартира в Брайдице, 70 м2, Риека Меблированная 2,5-комнатная квартира, расположенная в Риек…
€130,000

Параметры недвижимости в Риека, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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