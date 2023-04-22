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Продажа недвижимости в Банско, Болгария

Dobrinishte
9
9 объектов найдено
Дом 2 спальни в Dobrinishte, Болгария
Дом 2 спальни
Dobrinishte, Болгария
2 ванных комнат 98 м²
€ 120,000
Студия 1 спальня в Dobrinishte, Болгария
Студия 1 спальня
Dobrinishte, Болгария
1 ванных комнат 40 м²
€ 31,500
Квартира 1 спальня в Dobrinishte, Болгария
Квартира 1 спальня
Dobrinishte, Болгария
1 ванных комнат 5 425 м²
€ 38,000
Квартира в Dobrinishte, Болгария
Квартира
Dobrinishte, Болгария
5 925 м²
€ 44,000
Квартира в Dobrinishte, Болгария
Квартира
Dobrinishte, Болгария
63 м² 2 Этаж
€ 23,000
Квартира состоит из коридора, полностью оборудованной кухни / 2-х конфорочная плита, вытяжка…
Квартира в Dobrinishte, Болгария
Квартира
Dobrinishte, Болгария
42 м² 3 Этаж
€ 24,500
Эта оригинально оформленная квартира находится на третьем этаже жилого дома. Общая площадь к…
Квартира в Dobrinishte, Болгария
Квартира
Dobrinishte, Болгария
74 м² 1 Этаж
€ 37,000
Представляем Вам двухкомнатный апартамент в комплексе Downtown. Первый этаж с террасой на во…
Квартира в Dobrinishte, Болгария
Квартира
Dobrinishte, Болгария
2 714 м²
€ 294,000
Учaсток 2714  квадратных метрах находится на холме в деревне Горно Драглиште, 11 км о…
Квартира в Dobrinishte, Болгария
Квартира
Dobrinishte, Болгария
116 м²
€ 120,000
Предлагаем Вам комплекс, на территории которого расположены 9  полностью оборудованны…

Параметры недвижимости в Банско, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная

Почему стоит приобрести недвижимость в Банско

Недвижимость в Банско пользуется большим спросом среди любителей свежего воздуха и горнолыжного отдыха. В небольшом по площади городке есть вся необходимая инфраструктура. Популярность горнолыжного курорта, как и стоимость недвижимости, растет здесь с каждым годом. Жилье здесь покупают как для себя, так и под сдачу в аренду. 

Сколько в среднем стоит недвижимость в Банско

Средний прайс на недвижимость в Банско — 400-500 евро за м². Если купить квартиру под сдачу под среднему прайсу 350-500 евро/месяц, то расходы можно окупить уже через 7-8 лет. Значительно быстрее недвижимость окупится, если ее сдавать посуточно. Но не стоит забывать про простои, с которыми владельцам нередко приходится сталкиваться вне туристических сезонов. 

На платформе REALTING можно купить недвижимость в Банско от 10 тыс. евро. Это будет небольшая, но уютная квартира площадью до 30 м² во вторичном фонде. 

Выгодно ли инвестировать в недвижимость Банско. Какие возможности это дает

Иностранным гражданам собственная недвижимость в Банско стоимостью от 300 тыс. евро дает возможность сразу получить ВНЖ, а по истечении пяти лет подать документы на гражданство. Вместе с собственником жилья получить вид на жительство могут и все члены его семьи.

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