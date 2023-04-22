Почему стоит приобрести недвижимость в Банско

Недвижимость в Банско пользуется большим спросом среди любителей свежего воздуха и горнолыжного отдыха. В небольшом по площади городке есть вся необходимая инфраструктура. Популярность горнолыжного курорта, как и стоимость недвижимости, растет здесь с каждым годом. Жилье здесь покупают как для себя, так и под сдачу в аренду.

Сколько в среднем стоит недвижимость в Банско

Средний прайс на недвижимость в Банско — 400-500 евро за м². Если купить квартиру под сдачу под среднему прайсу 350-500 евро/месяц, то расходы можно окупить уже через 7-8 лет. Значительно быстрее недвижимость окупится, если ее сдавать посуточно. Но не стоит забывать про простои, с которыми владельцам нередко приходится сталкиваться вне туристических сезонов.

На платформе REALTING можно купить недвижимость в Банско от 10 тыс. евро. Это будет небольшая, но уютная квартира площадью до 30 м² во вторичном фонде.

Выгодно ли инвестировать в недвижимость Банско. Какие возможности это дает

Иностранным гражданам собственная недвижимость в Банско стоимостью от 300 тыс. евро дает возможность сразу получить ВНЖ, а по истечении пяти лет подать документы на гражданство. Вместе с собственником жилья получить вид на жительство могут и все члены его семьи.