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Купить недвижимость в Залесский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Домв Залесье, Беларусь
Дом
Залесье, Беларусь
46 м²
€ 7,198
Продаётся дом недалеко от реки Вилия! Адрес: аг. Залесье ул. Юбилейная ❤️ Отличный дом в пре…
Домв Залесский сельский Совет, Беларусь
Дом
Залесский сельский Совет, Беларусь
284 м²
€ 141,229
Виртуальный тур смотреть тут! Продаётся деревянный дом для достойной жизни в деревне Шутович…

Параметры недвижимости в Залесский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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