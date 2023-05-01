Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Витебская область
  4. Оршанский район
  5. Высоковский сельский Совет

Жильё в Высоковский сельский Совет, Беларусь

5 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Высокое, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Высокое, Беларусь
2 Количество комнат 52 м² 1/2 Этаж
€ 5,903
Дом в Высокое, Беларусь
Дом
Высокое, Беларусь
119 м²
€ 10,898
Дом в Высоковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Высоковский сельский Совет, Беларусь
41 м²
€ 13,169
Квартира 2 комнаты в Высокое, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Высокое, Беларусь
2 Количество комнат 52 м² 3/3 Этаж
€ 8,809
Дом в Высоковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Высоковский сельский Совет, Беларусь
126 м²
€ 90,365
Дом на берегу озера!  25 соток земли, ровный и облагороженный участок. Посажены плодовы…

Параметры недвижимости в Высоковский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти