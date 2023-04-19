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Купить недвижимость в Устенский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Устенский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Устенский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 55 м² 2/2 Этаж
€ 4,556
Квартира 3 комнатыв Устье, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Устье, Беларусь
3 Количество комнат 71 м² 2/2 Этаж
€ 13,667
Продается 3-х комнатная квартира в тихом агрогородке Устье, (недалеко от Орши), на втором эт…
Домв Устенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Устенский сельский Совет, Беларусь
200 м²
€ 79,270
House of the village of Telenteevo2 level, walls - gas silicate block, roof - metal tiles, y…

Параметры недвижимости в Устенский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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