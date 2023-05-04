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Жильё в Войский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Войская, Беларусь
Дом
Войская, Беларусь
93 м²
€ 13,100
Покупая этот объект,- Вы не платите агентству комиссию! Дом в а.г. Войская, всего в 10 км от…

Параметры недвижимости в Войский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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