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Продажа коттеджей в Витебске

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5 объектов найдено
Коттеджв Витебск, Беларусь
Коттедж
Витебск, Беларусь
172 м²
€ 124,285
Продается коттедж на Клинах 2019 года постройки. Все коммуникации центральные. С двумя сануз…
Коттеджв Витебск, Беларусь
Коттедж
Витебск, Беларусь
223 м²
€ 110,326
Продаётся коттедж под чистовую отделку в Лучёсе по ул. 3-я Крупской. Все коммуникации действ…
Коттеджв Витебск, Беларусь
Коттедж
Витебск, Беларусь
346 м²
€ 180,033
Дом в экологически чистой парковой зоне с прекрасным видом на хвойный лес и реку Витьба. Уча…
Коттеджв Витебск, Беларусь
Коттедж
Витебск, Беларусь
399 м²
€ 216,148
VIP коттедж расположен в центральной части города недалеко от реки Западная Двина. На уютном…
Коттеджв Витебск, Беларусь
Коттедж
Витебск, Беларусь
143 м²
€ 85,559
Продается двухэтажный коттедж из красного кирпича. В доме есть терраса, мансарда, подвал. На…

Параметры недвижимости в Витебск, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитное
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