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Купить недвижимость в Вишневский сельский Совет, Беларусь

4 объекта найдено
Домв Вишневский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вишневский сельский Совет, Беларусь
56 м²
€ 1,831
В 85 километров от Минска по Гродненской трассе , предлагаем два участка - друг напротив дру…
Квартира 2 комнатыв Богданов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Богданов, Беларусь
2 Количество комнат 42 м² 1/2 Этаж
€ 10,344
Продается светлая, теплая квартира в агрогородке Богданов! Комнаты 14.6 м2 и 11.7 м2, кухня …
Домв Вишневский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вишневский сельский Совет, Беларусь
51 м²
€ 5,126
Продаётся добротный дом в 86 км. От МКАД по Раковскому направлению. Дом расположен в тихой, …
Домв Богданов, Беларусь
Дом
Богданов, Беларусь
96 м²
€ 12,357
Продается жилой дом в живописном месте! аг Богданов, Воложинский район,100 км от Минска по о…

Параметры недвижимости в Вишневский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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