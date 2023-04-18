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Купить недвижимость в Веселовский сельский Совет, Беларусь

4 объекта найдено
Домв Веселовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Веселовский сельский Совет, Беларусь
73 м²
€ 50,345
Готовый бревенчатый дом со всеми удобствами в живописном месте, на берегу реки Березина! &nb…
Домв Веселово, Беларусь
Дом
Веселово, Беларусь
49 м²
Цена по запросу
Продается   жилой дом с удобствами в д. Веселово.  - В доме есть газ, электри…
Домв Веселовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Веселовский сельский Совет, Беларусь
69 м²
€ 9,611
Кирпичный дом в деревне Костюки Адрес: д. Костюки, ул. Центральная Трехкомнатный кирпичный д…
Домв Веселовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Веселовский сельский Совет, Беларусь
40 м²
€ 21,053
Продается дом в красивом, живописном месте, в деревне Заболотье. Дом построен из кирпича, в …

Параметры недвижимости в Веселовский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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