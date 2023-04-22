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Жильё в Вертелишковский сельский Совет, Беларусь

15 объектов найдено
Дом в Вертелишки, Беларусь
Дом
Вертелишки, Беларусь
74 м²
€ 40,552
• Местоположение и инфраструктура: Гродненская область, Гродненский район, Вертелишковс…
Дом 3 комнаты в Вертелишки, Беларусь
Дом 3 комнаты
Вертелишки, Беларусь
3 Количество комнат 74 м² Количество этажей 1
€ 40,552
• Местоположение и инфраструктура: Гродненская область, Гродненский район, Вертелишковс…
Дом в Вертелишковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вертелишковский сельский Совет, Беларусь
115 м²
€ 76,601
В продаже дом с мансардой на ул. Центральная, 67 в д. Сивково 2022 г.п.: — ровный прям…
Дом 2 комнаты в Вертелишковский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Вертелишковский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 115 м² Количество этажей 1
€ 76,601
В продаже дом с мансардой на ул. Центральная, 67 в д. Сивково 2022 г.п.: — ровный пря…
Дом в Вертелишковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вертелишковский сельский Совет, Беларусь
34 м²
€ 45,059
Продается дом с возможностью реконструкции в деревне Сивково в 12 км от Гродно. Общая площад…
Дом 2 комнаты в Вертелишковский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Вертелишковский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 34 м² Количество этажей 1
€ 45,059
Продается дом с возможностью реконструкции в деревне Сивково в 12 км от Гродно. Общая площад…
Квартира 3 комнаты в Вертелишки, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Вертелишки, Беларусь
3 Количество комнат 67 м² 1/3 Этаж
€ 21,538
В продаже 3-комнатная квартира на ул. Октябрьской, 2 в агрогородке Вертелишки. что в 10 кило…
Квартира 3 комнаты в Вертелишки, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Вертелишки, Беларусь
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м² 1/3 Этаж
€ 21,538
В продаже 3-комнатная квартира на ул. Октябрьской, 2 в агрогородке Вертелишки. что в 10 кило…
Дом в Вертелишковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вертелишковский сельский Совет, Беларусь
184 м²
€ 164,016
• Местоположение и инфраструктура: Западная Беларусь, Гродненская область, Гродненский …
Дом 5 комнат в Вертелишковский сельский Совет, Беларусь
Дом 5 комнат
Вертелишковский сельский Совет, Беларусь
5 Количество комнат 2 ванных комнат 184 м² Количество этажей 2
€ 164,016
• Местоположение и инфраструктура: Западная Беларусь, Гродненская область, Гродненский …
Дом в Вертелишки, Беларусь
Дом
Вертелишки, Беларусь
€ 0
Brick house for sale on the street. Anniversary 8, a / g of Werteliski. Good asphalt entranc…
Дом 5 комнат в Вертелишковский сельский Совет, Беларусь
Дом 5 комнат
Вертелишковский сельский Совет, Беларусь
5 Количество комнат 2 ванных комнат 316 м² Количество этажей 2
€ 135,178
Продается шикарный дом в поселке Береговом в 5 км от Гродно. Площадь дома составляет 315,9 к…
Дом в Вертелишковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вертелишковский сельский Совет, Беларусь
61 м²
€ 11,265
Продаётся деревянный дом в д. Рыдели (22 км от Гродно , 6 км от Вертилишек) Большой участок …
Дом в Вертелишковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вертелишковский сельский Совет, Беларусь
265 м² Количество этажей 2
€ 85,613
Продается незавершённое законсервированное капитальное строение с участком в живописном мест…
Дом 1 спальня в Вертелишковский сельский Совет, Беларусь
Дом 1 спальня
Вертелишковский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 60 м² Количество этажей 1
€ 17,032
Продается большой участок с  домом из бруса! Продается деревянный дом площадью 60 м2…

Параметры недвижимости в Вертелишковский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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