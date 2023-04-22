Квартира 3 комнаты Вертелишки, Беларусь 3 Количество комнат 67 м² 1/3 Этаж

€ 21,538

В продаже 3-комнатная квартира на ул. Октябрьской, 2 в агрогородке Вертелишки. что в 10 кило…