Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Брестская область
  4. Каменецкий район
  5. Видомлянский сельский Совет

Жильё в Видомлянский сельский Совет, Беларусь

7 объектов найдено
Квартира 1 комната в Видомля, Беларусь
Квартира 1 комната
Видомля, Беларусь
1 Количество комнат 33 м² 2/2 Этаж
€ 13,646
1-комнатная квартира, аг. Видомля, ул. Школьная, 1975 г.п., 2 / 2 панель, 34,6 / 33,3 / 17,2…
Дом в Турна Большая, Беларусь
Дом
Турна Большая, Беларусь
115 м²
€ 46,398
Лот 3205. Просторный кирпичный дом в деревне в пригороде Бреста. Дом утеплен и оштукатурен, …
Дом в Турна Большая, Беларусь
Дом
Турна Большая, Беларусь
184 м²
€ 85,700
ЛОТ 3903. В продаже отличный жилой дом, расположенный в 13 км от Каменецкого кольца, 2016 го…
Дом в Видомлянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Видомлянский сельский Совет, Беларусь
133 м²
€ 88,247
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию!Уютный од…
Дом в Турна Большая, Беларусь
Дом
Турна Большая, Беларусь
184 м²
€ 86,428
Жилой дом в Брестском р-не. 2016 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 186,0 кв.м, общ.- 183,8 кв…
Дом в Видомлянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Видомлянский сельский Совет, Беларусь
141 м²
€ 80,969
Жилой дом в Каменецком р-не. 2014 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 170,7 кв.м, общ.- 141,4 к…
Дом в Турна Большая, Беларусь
Дом
Турна Большая, Беларусь
133 м²
€ 88,247
Жилой дом в Каменецком р-не. 2015 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 141,6 кв.м, общ.- 132,6 кв.м, жил.-…

Параметры недвижимости в Видомлянский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти