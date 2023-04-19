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Купить недвижимость в Верховичский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Домв Каленковичи, Беларусь
Дом
Каленковичи, Беларусь
43 м²
€ 4,577
Продаётся дом в Каменецком р-не, аг.Каленковичи. Общ.площадь 43/17.3/8, 2 комнаты. Участок 0…
Домв Верховичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Верховичский сельский Совет, Беларусь
54 м²
€ 3,661
ЛОТ 3881. Продается дом в Каменецком районе. Жилое состояние. Две жилые комнаты. Общая площа…

Параметры недвижимости в Верховичский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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