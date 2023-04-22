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Жильё в Воложинский сельский Совет, Беларусь

12 объектов найдено
Дом в Воложинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Воложинский сельский Совет, Беларусь
64 м²
€ 17,934
Продам дом со всеми удобствами в пригороде! Адрес: д. Капустино ⭕️ О Вашем будущем участке: …
Дом в Воложинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Воложинский сельский Совет, Беларусь
83 м²
€ 17,934
Уникальное место с нетронутой природой в небольшой деревне Дорогунь (всего 10 домов). Распол…
Дом в Саковщина, Беларусь
Дом
Саковщина, Беларусь
44 м²
€ 19,375
Дом в Воложинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Воложинский сельский Совет, Беларусь
120 м²
€ 23,881
Продается жилой дом с мансардой общей площадью 120 кв.м - 1-й этаж - 71.6 кв.м в д.Брильки (…
Квартира 2 комнаты в Воложинский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Воложинский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 50 м² 2/2 Этаж
€ 14,419
Продается 2-комнатная квартира (площадь по СНБ 50.2 кв.м) в 2-х этажном кирпичном доме. Дом …
Дом в Воложинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Воложинский сельский Совет, Беларусь
49 м²
€ 16,131
Продается жилой дом с большим участком (25 соток ПНВ и 12 соток оформлены ЛПХ). На участке в…
Дом в Воложинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Воложинский сельский Совет, Беларусь
42 м²
€ 11,355
Продаётся дом в 75 км. от Минска в Раковском направлении. Деревня находится в живописном мес…
Дом в Воложинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Воложинский сельский Совет, Беларусь
142 м²
€ 37,309
д.Петрашунцы, дом 1.   Один из первых в начале деревни, после съезда с трассы. Общий ме…
Дом в Саковщина, Беларусь
Дом
Саковщина, Беларусь
149 м²
€ 48,213
Дом на берегу р. Березина, д. Саковщина, Воложинский р-н. Дом кирпичный. Общая площадь дома …
Дом в Воложинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Воложинский сельский Совет, Беларусь
88 м²
€ 15,320
Экологичный дом для постоянного проживания и отдыха с красивой природой Продам просторный до…
Дом в Бобровичи, Беларусь
Дом
Бобровичи, Беларусь
39 м²
€ 9,823
Продается жилой дом, готовый для проживания круглый год: комната 25 кв. м., отопление печь, …
Дом в Воложинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Воложинский сельский Совет, Беларусь
69 м²
€ 6,579
Продается  хороший  дом  из крепкого бруса  в живописном  месте &nd…

Параметры недвижимости в Воложинский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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