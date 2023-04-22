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Жильё в Узденский сельский Совет, Беларусь

12 объектов найдено
Дом в Узденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Узденский сельский Совет, Беларусь
120 м²
€ 76,601
Заглавие: Самобытный дом в красивом спокойном месте 70 км от Минска (Узденский район) Описан…
Дом в Узденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Узденский сельский Совет, Беларусь
56 м²
€ 4,416
Одноуровневый дачный дом на участке 15 соток! Адрес: д. Чурилово, ул. Центральная ❤️Одноуров…
Дом в Узденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Узденский сельский Совет, Беларусь
63 м²
€ 35,957
Минская обл. Узденский с/с. д. Чурилово ул. Колхозная д. 8 Продается добротный, крепкий дом …
Дом в Узденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Узденский сельский Совет, Беларусь
33 м²
€ 5,858
Предлагается дом под реконструкцию в д. Заболотье, рядом с городом Узда. Минская обл., …
Дом в Семёновичи, Беларусь
Дом
Семёновичи, Беларусь
63 м²
€ 11,265
Продается добротный дом в белорусских традициях, на берегу реки Усса! Минская обл., Узденски…
Дом в Узденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Узденский сельский Совет, Беларусь
65 м²
€ 14,418
Продается жилой бревенчатый дом в д. Бервищи Узденского р-на в 58 км от МКАД по асфальту (Сл…
Дом в Зеньковичи, Беларусь
Дом
Зеньковичи, Беларусь
56 м²
€ 7,200
Продается  жилой дом в современном, благоустроенном агрогородке  Зеньковичи ,…
Дом в Зеньковичи, Беларусь
Дом
Зеньковичи, Беларусь
62 м²
€ 13,968
Продается добротный крепкий дом в агрогородке Зеньковичи. Минская обл., Узденский р-н, …
Дом в Узденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Узденский сельский Совет, Беларусь
109 м²
€ 31,451
В доме сделан свежий ремонт, полностью готов для жизни, с возможность получения дополнительн…
Дом в Узденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Узденский сельский Совет, Беларусь
54 м²
€ 24,783
Продаётся дом с участком 15,18 соток в спокойном уединённом  месте в д. Борки…
Дом в Литвяны, Беларусь
Дом
Литвяны, Беларусь
97 м²
€ 19,736
Продаётся дом расположенный в аг. Литвяны, это в 30 минутах езды от Минска по…
Дом в Узденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Узденский сельский Совет, Беларусь
87 м²
€ 31,541
Уютный дом с баней на участке, недалеко от реки, в деревне Буковичи . От МКАД 65 км как в Бр…

Параметры недвижимости в Узденский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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