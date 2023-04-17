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Купить коттедж в Ушачский район, Беларусь

Веркудский сельский Совет
1
Ушачи
1
Коттедж В архив
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2 объекта найдено
Коттеджв Веркудский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Веркудский сельский Совет, Беларусь
226 м²
€ 227,593
Продаётся шикарный дом для охоты, рыбалки, ведения агротуризма и просто для уединённого отды…
Коттеджв Ушачи, Беларусь
Коттедж
Ушачи, Беларусь
195 м²
€ 40,967
Продается дом в г.п. Ушачи, ул. Мамкина Дом кирпичный 2012 г.п. 3 уровня. Полностью готов к …

Параметры недвижимости в Ушачский район, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитное
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