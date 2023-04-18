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Купить недвижимость в Туринский сельский Совет, Беларусь

4 объекта найдено
Домв Ситники, Беларусь
Дом
Ситники, Беларусь
134 м²
€ 60,895
Готовый дом с участком в живописном месте Адрес: аг. Ситники, ул. Солнечная.   ❤️Отличн…
Домв Туринский сельский Совет, Беларусь
Дом
Туринский сельский Совет, Беларусь
121 м²
€ 25,035
Кирпичный дом на ухоженном участке в д. Ананичи Адрес: д. Ананичи ❤️ Двухэтажный дом полност…
Домв Туринский сельский Совет, Беларусь
Дом
Туринский сельский Совет, Беларусь
102 м²
€ 40,876
Участок - 13,72 сотки, жилой дом – 126 м2, подвал – 43 м2, пристройка – 28…
Домв Ситники, Беларусь
Дом
Ситники, Беларусь
250 м²
€ 59,174
Предлагается к продаже  Внимание !! Изменение Цены! Срочная продажа Цена Ниже цены …

Параметры недвижимости в Туринский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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