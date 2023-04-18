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Купить недвижимость в Свирский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Квартирав Свирь, Беларусь
Квартира
Свирь, Беларусь
39 м²
€ 13,730
Продается квартира в блокированном доме (часть дома) в гп. Свирь. Минский обл., Мядельс…
Квартира 4 комнатыв Свирь, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Свирь, Беларусь
4 Количество комнат 335 м² 1/3 Этаж
€ 384,452
Продается уникальная Усадьба! Мядельский район, г.п.Свирь,ул.Набережная. Национальный Парк &…
Домв Свирь, Беларусь
Дом
Свирь, Беларусь
335 м²
€ 384,452
Продается уникальная Усадьба!  Мядельский район, г.п.Свирь,ул.Набережная.   Национ…

Параметры недвижимости в Свирский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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