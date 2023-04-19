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Купить недвижимость в Субочский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Субочи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Субочи, Беларусь
2 Количество комнат 44 м² 2/2 Этаж
€ 7,323
Продается двухкомнатная квартира со всеми удобствами рядом с Волковыском в аг.Субочи. Кварти…
Домв Субочский сельский Совет, Беларусь
Дом
Субочский сельский Совет, Беларусь
131 м²
€ 44,853
Красивый дом в тихом ,спокойном месте. Асфальтированная подъезд к дому. Рядом город. В доме …
Дом 3 спальнив Субочский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 спальни
Субочский сельский Совет, Беларусь
5 Количество комнат 2 ванных комнат 131 м² Количество этажей 2
€ 45,768
Красивый дом в тихом ,спокойном месте. Асфальтированная подъезд к дому. Рядом город. В доме …

Параметры недвижимости в Субочский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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