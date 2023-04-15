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Купить коттедж в Столбцовский район, Беларусь

Заямновский сельский Совет
1
Миколаевщинский сельский Совет
1
Столбцы
1
Коттедж В архив
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3 объекта найдено
Коттеджв Заямновский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Заямновский сельский Совет, Беларусь
120 м²
€ 44,130
Продается большой участок в садовом товариществе с двумя домами. Оба дома на участках зареги…
Коттеджв Столбцы, Беларусь
Коттедж
Столбцы, Беларусь
173 м²
€ 53,857
Отличный коттедж, который строился для сына с соблюдением всех технологий и сроков из высоко…
Коттеджв Миколаевщинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Миколаевщинский сельский Совет, Беларусь
185 м²
€ 53,136
Жилой дом под чистовую отделку из 4-х отдельных жилых комнат и 2-х санузлов. Коробка: 10x12м…

Параметры недвижимости в Столбцовский район, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитное
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