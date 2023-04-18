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Купить недвижимость в Старобинский сельский Совет, Беларусь

5 объектов найдено
Домв Старобинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Старобинский сельский Совет, Беларусь
39 м²
€ 9,977
Продаётся дача в живописном месте! Адрес: СТ Бытовик 2002 ⭕️ О Вашем будущем участке:  …
Домв Старобинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Старобинский сельский Совет, Беларусь
48 м²
€ 19,223
❤️ Отличный вариант дачи в прекрасном месте среди живописной природы.  Адрес: СТ Заря-1…
Домв Старобинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Старобинский сельский Совет, Беларусь
43 м²
€ 6,316
❤️ Двухэтажный дачный домик на участке в 6,5 соток находится в садовом товариществе “П…
Домв Старобинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Старобинский сельский Совет, Беларусь
16 м²
€ 7,781
Продаётся садовый домик в 15-ти км. от Солигорска. Адрес: СТ «Промстроитель». ❤️…
Домв Старобинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Старобинский сельский Совет, Беларусь
41 м²
€ 5,950
Продажа двухуровневого садового домика! Адрес:  СТ Радуга-90  ❤️Отличное место для…

Параметры недвижимости в Старобинский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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