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Купить недвижимость в Слободковский сельский Совет, Беларусь

4 объекта найдено
Коттеджв Слободковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Слободковский сельский Совет, Беларусь
146 м²
€ 77,714
Коттедж расположен в д. Муражи, Браславского р-на на территории национального парка Браславс…
Домв Слободка, Беларусь
Дом
Слободка, Беларусь
167 м²
€ 45,677
Продаётся дом в 10 км от Браслава в аг. «Слободка» в очень живописном месте. В 1…
Домв Слободковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Слободковский сельский Совет, Беларусь
63 м²
€ 32,038
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Домв Слободковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Слободковский сельский Совет, Беларусь
412 м²
€ 29,200
Продаю гостиницу ( без отделки) на Браславских озерах. Беларусь. 250 метров до пляжа. Общая …

Параметры недвижимости в Слободковский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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