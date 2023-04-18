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Купить недвижимость в Сопоцкинский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Домв Сопоцкинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Сопоцкинский сельский Совет, Беларусь
86 м²
€ 18,307
Продается жилой дом в деревне Селивановцы Сопоцкинского сельского Совета. Дом расположен на …
Домв Сопоцкинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Сопоцкинский сельский Совет, Беларусь
46 м²
€ 14,188
Дача в СТ «Шембелевцы», 15км от Гродно направление Заречанка. Дом 45 кв. м. из б…

Параметры недвижимости в Сопоцкинский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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