Квартира 3 комнаты Руденский сельский Совет, Беларусь 3 Количество комнат 83 м² 1/3 Этаж

€ 49,495

В 30 км. от МКАД и в 20 минутах езды от ст.м. Могилевская.Продажа 3-х комнатной квартир…