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Жильё в Руденский сельский Совет, Беларусь

20 объектов найдено
Дом в Руденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Руденский сельский Совет, Беларусь
56 м²
€ 17,256
Крепкий дом с большим, ухоженным участком. В доме есть все необходимые коммуникации, свет, в…
Дом в Руденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Руденский сельский Совет, Беларусь
74 м²
€ 58,851
Двухэтажный дом с идеальным ремонтом в д. Руденск-2! Адрес: д. Руденск-2, ул. Придорожная ❤️…
Дом в Руденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Руденский сельский Совет, Беларусь
93 м²
€ 16,347
Продается дом готовностью 57% в деревне Остров Пуховичского района.  Помимо дома н…
Дом в Криница, Беларусь
Дом
Криница, Беларусь
77 м²
€ 37,690
Продаётся дом в пригороде Руденска с ровным и правильной формы, огороженным участком 25 сото…
Дом в Руденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Руденский сельский Совет, Беларусь
140 м²
€ 58,124
Квартира 1 комната в Руденский сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Руденский сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат 34 м² 7/9 Этаж
€ 23,159
Продается тёплая 1-комнатная квартира для вас! Ищем новых владельцев, которые по достоинству…
Квартира 3 комнаты в Руденский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Руденский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 83 м² 1/3 Этаж
€ 49,495
В 30 км. от МКАД и в 20 минутах езды от ст.м. Могилевская.Продажа 3-х комнатной квартир…
Дом в Криница, Беларусь
Дом
Криница, Беларусь
43 м²
€ 18,073
Продается дом в д.Криница.Черта Руденска.Ровный участок с прекрасным садом.Колодец.Газ по ул…
Дом в Руденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Руденский сельский Совет, Беларусь
52 м²
€ 14,259
Продается дача в СТ "Руденская Надежда", 1км до ж/д станции в г.Руденске. Площадь …
Коттедж в Руденский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Руденский сельский Совет, Беларусь
169 м²
€ 31,787
Продается недостроенный коттедж, 37 км от МКАД, Гомельское направление, д. Анетово. Место ти…
Дом в Руденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Руденский сельский Совет, Беларусь
43 м²
€ 5,449
Квартира 3 комнаты в Руденский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Руденский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 74 м² 3/3 Этаж
€ 36,863
3к квартира 3/3 кирпичного клубного дома 2014 г/п, площадь73,8/37/14,  в окружении сосе…
Дом в Руденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Руденский сельский Совет, Беларусь
104 м²
€ 42,231
Продается дом возле города-спутника Руденск! д.Остров Одноэтажный дом 103.9 м2. Две отдельны…
Квартира 3 комнаты в Руденский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Руденский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 67 м² 3/3 Этаж
€ 36,318
Продается светлая, готовая к проживанию, квартира в центре поселка Сислочь.  Квартира с…
Квартира 4 комнаты в Руденский сельский Совет, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Руденский сельский Совет, Беларусь
4 Количество комнат 100 м² 1/3 Этаж
€ 54,600
Новая просторная 4-х комнатная квартира в тихом и спокойном месте отличный вариант для больш…
Квартира 4 комнаты в Руденский сельский Совет, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Руденский сельский Совет, Беларусь
4 Количество комнат 136 м² 1/3 Этаж
€ 61,757
 2-х уровневая просторная 4-х комнатная квартира с отдельным входом в тихом и спокойном…
Квартира 3 комнаты в Руденский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Руденский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 93 м² 1/3 Этаж
€ 50,895
Новая просторная 3-х комнатная квартира отличный вариант для счастливой жизни! Кухня-столова…
Квартира 3 комнаты в Руденский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Руденский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 73 м² 3/3 Этаж
€ 42,975
Новая просторная 3-х комнатная квартира в тихом и спокойном месте отличный вариант для больш…
Квартира 3 комнаты в Руденский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Руденский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 60 м² 5/5 Этаж
€ 40,868
Продается просторная светлая квартира. Комнаты - 15,6/ 11,7/ 10,3. Большая кухня - 8,2 с сов…
Дом в Руденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Руденский сельский Совет, Беларусь
47 м²
€ 20,434
Продаётся дом в д. Анетово у опушки леса. Дом добротный, деревянный. Заменены стеклопакеты П…

Параметры недвижимости в Руденский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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