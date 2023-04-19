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Купить недвижимость в Росский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Россь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Россь, Беларусь
2 Количество комнат 38 м² 5/5 Этаж
€ 8,147
Продается недорогая ухоженная двухкомнатная квартира с косметическим ремонтом в гп.Россь. Кв…
Квартира 2 комнатыв Россь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Россь, Беларусь
2 Количество комнат 46 м² 4/5 Этаж
€ 9,611
Продается двухкомнатная квартира в г.п.Россь на четвертом этаже пятиэтажного панельного дома…
Квартира 2 комнатыв Россь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Россь, Беларусь
2 Количество комнат 58 м² 5/5 Этаж
€ 10,069
Развитая инфраструктура для комфортного проживания: Дом окружают три магазина продовольствен…

Параметры недвижимости в Росский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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