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Купить недвижимость в Речицкий сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Домв Речицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Речицкий сельский Совет, Беларусь
21 м²
€ 9,062
Садовый домик в Каменецком р-не. 2001 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 21,3 кв.м, общ.- 21,3…
Квартира 2 комнатыв Речицкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Речицкий сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 44 м² 2/2 Этаж
€ 9,154
ЛОТ 2493. Деревня Дворцы. Живописное место в Беловежской пуще. Квартира в кирпичном доме. Ак…
Квартира 3 комнатыв Речицкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Речицкий сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 55 м² 1/2 Этаж
€ 10,527
Sale of a 3-room apartment, the village of Palace, Kamenetsky district 1/2 & nbsp; storey br…

Параметры недвижимости в Речицкий сельский Совет, Беларусь

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с видом на море
с бассейном
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