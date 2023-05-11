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Жильё в Ряснянский сельский Совет, Беларусь

15 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Оберовщина, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Оберовщина, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 59 м²
Этаж 5/5
€ 22,581
Квартира 3 комнаты в Рясна, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Рясна, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 73 м²
Этаж 1/2
€ 18,211
Дом в Рясна, Беларусь
Дом
Рясна, Беларусь
Площадь 66 м²
€ 2,732
Квартира 2 комнаты в Оберовщина, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Оберовщина, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 4/5
€ 14,568
Квартира 3 комнаты в Оберовщина, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Оберовщина, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 58 м²
Этаж 1/3
€ 20,032
Квартира 2 комнаты в Оберовщина, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Оберовщина, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 4/5
€ 14,113
Дом в Рясна, Беларусь
Дом
Рясна, Беларусь
Площадь 80 м²
€ 2,276
Квартира 3 комнаты в Оберовщина, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Оберовщина, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Этаж 3/5
€ 23,446
Квартира 2 комнаты в Оберовщина, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Оберовщина, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 4/5
€ 16,390
Дом в Рясна, Беларусь
Дом
Рясна, Беларусь
Площадь 48 м²
€ 14,568
Дом в Ряснянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ряснянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 67 м²
€ 32,324
Дом в Рясна, Беларусь
Дом
Рясна, Беларусь
Площадь 43 м²
€ 45,527
Квартира 3 комнаты в Оберовщина, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Оберовщина, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 73 м²
Этаж 2/2
€ 14,113
Дом в Оберовщина, Беларусь
Дом
Оберовщина, Беларусь
Площадь 73 м²
€ 14,113
Квартира 2 комнаты в Оберовщина, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Оберовщина, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Этаж 1/2
€ 12,747

Параметры недвижимости в Ряснянский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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