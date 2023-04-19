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Купить недвижимость в Путришковский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Домв Путришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Путришковский сельский Совет, Беларусь
31 м²
€ 22,884
Продается дача в живописном месте в СТ «Приовражное-1» (пос.Береговой). Что може…
Домв Путришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Путришковский сельский Совет, Беларусь
31 м² Количество этажей 1
€ 22,884
Продается дача в живописном месте в СТ «Приовражное-1» (пос.Береговой). Что може…
Домв Путришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Путришковский сельский Совет, Беларусь
35 м²
€ 18,307
Продается дом в Гродненской области, Гродненском районе, д.Чещавляны.  Деревня располож…

Параметры недвижимости в Путришковский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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