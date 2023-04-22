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Беларусь
Минская область
Дзержинский район
Путчинский сельский Совет
Жильё в Путчинский сельский Совет, Беларусь
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19 объектов найдено
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Дом
Путчинский сельский Совет, Беларусь
67 м²
€ 105,078
Продается уютный дом 2023 года постройки, готовый для круглогодичного проживания, …
Квартира 2 комнаты
Путчинский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат
34 м²
1/2 Этаж
€ 19,147
❤️ Агрогородок Скирмантово расположен в окружении лесов. Место с отлично развитой инфраструк…
Дом
Путчинский сельский Совет, Беларусь
46 м²
€ 31,820
Продаётся кирпичный дом в 20-ти км. от Минска. Дом в живописном месте Дзержинского района, д…
Дом
Путчинский сельский Совет, Беларусь
61 м²
€ 20,058
Бревенчатый дом в живописной д. Наследники Адрес: д. Наследники, ул. Центральная ⭕️ О …
Дом
Путчино, Беларусь
88 м²
€ 22,794
3-х комнатная квартира в блокированном кирпичном доме на три квартиры (по техпаспорту - одно…
Дом
Путчинский сельский Совет, Беларусь
€ 25,529
Дом
Путчинский сельский Совет, Беларусь
30 м²
€ 13,220
Продается участок 10 соток в частной собственности со сборно-щитовым дачным домиком. Дача по…
Дом
Путчинский сельский Совет, Беларусь
170 м²
€ 42,396
Дом
Путчинский сельский Совет, Беларусь
46 м²
Цена по запросу
Отличное месторасположение: недалеко от Минска, большое пространство, независимость от сосед…
Дом
Путчинский сельский Совет, Беларусь
30 м²
€ 9,847
Продается участок в СТ "Милаши" (Дзержинский р-н, Минская область). Опер…
Дом
Путчинский сельский Совет, Беларусь
146 м²
€ 145,879
Продается отличный дом в д. Голышово. Минская обл., Дзержинский р-н., 25 км от МКАД. Двухэта…
Дом
Волма, Беларусь
116 м²
€ 25,529
Продаётся большой дом с участком в живописном агрогородке Волма, Путчинский сельсовет, Дзерж…
Дом
Путчинский сельский Совет, Беларусь
43 м²
€ 10,020
Продается теплый дом с мебелью, пригодный для постоянного, круглогодичного проживания д.Воло…
Дом
Путчинский сельский Совет, Беларусь
39 м²
€ 14,588
Дом
Путчинский сельский Совет, Беларусь
33 м²
€ 22,794
Продается дом в д. Свидовщина, Дзержинского р-на. Находится в 38 км от МКАД по Раковско…
Дом
Волма, Беларусь
35 м²
€ 18,235
Продаётся участок 0,25га с домом под снос в экологически чистом аг.Волма,недалеко от одноиме…
Коттедж
Путчинский сельский Совет, Беларусь
109 м²
€ 90,262
К продаже предлагается отличный дом в шикарном месте! Дом располагается на крайнем участке д…
Дом
Путчинский сельский Совет, Беларусь
67 м²
€ 45,496
Продается усадьба с видом на озеро и лес Уникальное место для ведения бизнеса или жизни…
Дом
Путчинский сельский Совет, Беларусь
98 м²
€ 68,381
Продаётся кирпичный одноэтажный дом, д. Наследники, Дзержинский р-н, 30 м. от МКАД. В доме е…
Параметры недвижимости в Путчинский сельский Совет, Беларусь
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