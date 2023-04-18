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Купить недвижимость в Пуховичский сельский Совет, Беларусь

6 объектов найдено
Квартира 3 комнатыв Пуховичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Пуховичи, Беларусь
3 Количество комнат 63 м² 1/1 Этаж
€ 23,214
Продажа трехкомнатной квартиры в агрогородке Пуховичи! Адрес: аг. Пуховичи, ул. Советская ❤️…
Квартира 3 комнатыв Пуховичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Пуховичи, Беларусь
3 Количество комнат 65 м² 2/3 Этаж
€ 25,399
Трёхкомнатная квартира с ремонтом в аг. Пуховичи! Адрес: аг. Пуховичи, ул. Советская, д. 72 …
Домв Пуховичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пуховичский сельский Совет, Беларусь
69 м²
€ 14,111
Продается  2-х этажная кирпичная дача в ст «Красный октябрь» в. 10 км. от г…
Квартира 3 комнатыв Пуховичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Пуховичи, Беларусь
3 Количество комнат 64 м² 2/2 Этаж
€ 22,304
Продается  просторная 3-х комнатная квартира  с сараем, верандой , погребом в г. П…
Домв Пуховичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пуховичский сельский Совет, Беларусь
134 м²
€ 40,967
Продаётся отличный загородный дом (хутор) 100% готовности с просторным земельным участком 25…
Домв Пуховичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пуховичский сельский Совет, Беларусь
85 м²
€ 49,160
Продаётся комфортный дом в живописном месте. 2 уровня, стеклопакеты, роллеты, продажа с мебе…

Параметры недвижимости в Пуховичский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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