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Жильё в Протасевичский сельский Совет, Беларусь

квартиры
3
3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Цель, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Цель, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 1/5
Продается уютная квартира в Осиповичском районе Могилевской области, в Протасевичский с/c, п…
€13,001
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Квартира 2 комнаты с мебелью в Цель, Беларусь
Квартира 2 комнаты с мебелью
Цель, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 2/5
Продаю уютную квартиру в прекрасном районе Могилевской области, Осиповичском районе, Протасе…
€8,822
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Квартира 3 комнаты в Цель, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Цель, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 76 м²
Этаж 3/4
€7,986
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Параметры недвижимости в Протасевичский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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