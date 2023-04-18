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Купить недвижимость в Неманский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Квартира 3 комнатыв Неманский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Неманский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 72 м² 2/2 Этаж
€ 7,323
Продается  просторная светлая 3-х комнатная  квартира с отличной  п…
Домв Неманский сельский Совет, Беларусь
Дом
Неманский сельский Совет, Беларусь
53 м²
€ 10,893
Продается добротный дом в д. Броды 1. Минская обл., Узденский р-н, 61 км от МКАД по Брестско…
Квартира 4 комнатыв Кухтичи, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Кухтичи, Беларусь
4 Количество комнат 89 м² 2/2 Этаж
€ 31,122
Просторная квартира в 50 км от МКАД Квартира расположена в деревне Кухтичи в …

Параметры недвижимости в Неманский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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