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Купить недвижимость в Новицковичский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Домв Новицковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новицковичский сельский Совет, Беларусь
53 м²
€ 123,006
Лот 6904. Уютные деревянные домики для незабываемого отдыха в Беловежской пуще. В домах имею…
Домв Новицковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новицковичский сельский Совет, Беларусь
58 м²
€ 5,011
Покупая этот объект,- Вы не платите агентству комиссию! Предлагаем дом в жилом состоянии в д…

Параметры недвижимости в Новицковичский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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