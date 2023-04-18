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Купить недвижимость в Новосёлковский сельский Совет, Беларусь

5 объектов найдено
Домв Новосёлковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новосёлковский сельский Совет, Беларусь
156 м²
€ 36,406
Продаётся дом (законсервированное строение), 60 км от г. Минск, живописная деревня Миха…
Квартира 2 комнатыв Марьино, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Марьино, Беларусь
2 Количество комнат 41 м² 1/2 Этаж
€ 21,758
Уютная двухкомнатная квартира в живописном месте Адрес: п. Марьино, ул. Мичурина, д. 11 ❤️ П…
Домв Новосёлковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новосёлковский сельский Совет, Беларусь
114 м²
€ 21,849
Продается чудесный дом в 60 км от Минска (18 км от Марьиной горки). Минская область, Пухович…
Домв Горелец, Беларусь
Дом
Горелец, Беларусь
28 м²
€ 4,461
Деревня Горелец находится в 86 км от Минска. Спокойное хорошее место. С трассы и полностью п…
Домв Новосёлковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новосёлковский сельский Совет, Беларусь
110 м²
€ 36,324
Продается дом (незавершенное законсервированное строение) в самом центре Беларуси - в 65 км.…

Параметры недвижимости в Новосёлковский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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